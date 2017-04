Cameroun: Le Minepat apporte 40 millions FCFA aux femmes pour renforcer leurs capacités en production de café

Philip Chiyangwa, président du Conseil des associations de football en Afrique australe (Cosafa) et figure… Plus »

Pour cette 5ème édition du Festicoffe à laquelle prennent part des pays du continent comme la Côte-d'Ivoire, pour le représentant du directeur exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, « les femmes sont entrain de renverser la courbe en quittant le statut de simples cueilleurs pour celui de producteurs de café ». Doté d'une terre fertile, le Cameroun dont ses meilleurs plénipotentiaires en la matière sont les marques Arabica et Robusta, souffre cependant du vieillissement de ses producteurs, du faible coût du produit sur le marché.

missions qui lui sont dévolues : l'identification des femmes à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la mobilisation et le renforcement des capacités, le partage des bonnes pratiques, l'initiation au numérique, le renforcement des capacités économiques des femmes en vue du bien-être familial. La députée, en termes de projections, a parlé de la création d'unités de transformation de café, notamment le décorticage, la torréfaction, sans exclure son stockage et sa transformation dans les bassins de production.

Pour ce numéro dont le thème est « Cafés du Cameroun : terroirs d'exception », accent est mis sur la valorisation des constituants intrinsèques du café camerounais. Aussi, la 2ème Ag de l'Afecc, a-t-elle été l'occasion pour ses membres, de décliner son plan d'action 2016 - 2018. Aux dires de Tomaino Ndam Njoya, il est question de faire de la femme, un producteur efficace de café, et non plus une personne confinée aux côtés de l'époux, aux tâches ardues, pour, être ignorées au moment de la vente. Toute chose qui justifie la joie des membres de l'Afecc pour l'appui de 40 millions FCFA qu'offre le Minepat pour ce faire.

« Les femmes exécutent les tâches les plus ardues dans la production du café. Mais à la vente, on les voit trop peu, les hommes les renvoyant en arrière, ou cherchant à prendre une seconde épouse ». Ces paroles, sont de la députée Tomaino Ndam Njoya, présidente de l'Afecc. C'était hier lors de la 2ème Assemblée générale (Ag) de ce regroupement de femmes qui s'est tenu dans le sillage de la 5ème édition du Festicoffe qu'abrite le palais des sports de Yaoundé.

