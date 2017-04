Congo-Kinshasa: Kamuina Nsapu - 1,5 million d'enfants affectés aux Kasaï, selon l'UNICEF

En outre, plus de trois cent cinquante écoles ont été détruites dans la région. Dans la province du Kasaï-Central, note l'agence de l'ONU, un centre de santé sur trois n'est plus fonctionnel. Ce qui met la santé et la survie des enfants en danger.

Selon les estimations de l'UNICEF, deux mille enfants sont utilisés par les milices dans la région touchée, au moins trois cents enfants ont été grièvement blessés dans les violences et plus de quatre mille enfants ont été séparés de leurs familles.

«Les enfants du Kasaï sont forcés de subir des épreuves horribles », a déclaré Dr Tajudeen Oyewale, représentant par intérim de l'UNICEF en RDC, après une visite dans la région. «Des centaines d'enfants ont été blessés lors des violences, avec des rapports d'enfants détenus, violés et même exécutés. Il faut mettre fin à ces horribles cas d'abus d'enfants et les auteurs doivent en être tenus responsables», a-t-il détaillé.

Plus de 1,5 million d'enfants, dont 600 000 enfants déplacés, sont affectés par les affrontements entre les miliciens Kamuina Nsapu et les forces de l'ordre dans les provinces du Kasaï, a indiqué vendredi 21 avril l'UNICEF dans un communiqué.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.