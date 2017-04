Cameroun: Affaire Mendo Ze - Des quéstions sur les primes

Le sujet était au cœur de la cross-examination de Jean Paul Amang Bitegni, membre de la Commission financière

La cross-examination de l'accusé Jean Paul Amang Bitégni qui a commencé mardi dernier s'est achevée mercredi au Tribunal criminel spécial (TCS). C'était dans le cadre de l'affaire ministère public, ministère des Finances contre le Pr. Gervais Mendo Ze, ancien directeur général de la Cameroon Radio Television (CRTV) et autres coaccusés. Me Chankou, conseil de l'Etat du Cameroun, Me Poufong et Me Bell Hagbe, conseils de la CRTV, ont procédé au contre-interrogatoire de ce coaccusé. Le principal accusé Gervais Mendo Ze s'est également prêté à ce jeu ainsi que Me Bahanack, conseil de Mme Mekoulou.

Au cours de ce premier exercice, Me Edou, conseil de Jean Paul Amang à Bitégni a sollicité un renvoi pour la réexamination des faits qui accablent son client. Au cours des débats, le coaccusé Jean Paul Amang Bitégni a indiqué qu'il rendait compte de sa participation en tant que membre de la Commission financière dans les rapports élaborés en interne à la CRTV. Quant aux avantages et primes perçus encore appelés « cachet spécial », il a ajouté qu'il les avait reçus pour des travaux effectués. Selon lui, les membres du Conseil d'administration prennent des décisions conformément à la règlementation. Argument réfuté par le tribunal. A la fin de la réexamination, le tribunal a posé quelques questions au coaccusé notamment sur le contrôle et la régularité des finances publiques, les normes de l'auditeur.