Algérie: Le président Bouteflika "condamne avec force" l'attentat terroriste ayant ciblé la France

"En vous renouvelant mes sentiments d'affection et de soutien en cette épreuve, je vous prie de croire, Monsieur le Président et cher ami, en l'assurance de ma compassion de ma déférente considération".

"En cette occasion, l'Algérie réitère sa disponibilité à une coopération et une solidarité agissantes avec le reste de la communauté internationale sous l'égide des Nations unies, pour triompher du fléau du terrorisme, ennemi de toutes les civilisations et, notamment, étranger à l'islam, religion d'humanisme, de paix et de concorde", a-t-il ajouté.

"En cette tragique circonstance, je vous exprime, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, notre solidarité entière avec la France amie et nos sincères condoléances à la famille de la victime de cet acte ignoble", a ajouté le chef de l'Etat.

