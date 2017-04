Cameroun: Jeux universitaires 2017 - Coup d'envoi demain à Bamenda

Plus de 4500 participants, dont plus de 3200 athlètes attendus prendront part à la 20e édition de la compétition au campus de Bambili.

Qui succèdera à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), vainqueur des derniers Jeux universitaires à Soa ? Quels athlètes feront mieux que Stéphanie Nguelifack et Marcel Mayack, respectivement « Roi » et « Reine » de la 19e édition à Soa ? Le cap de huit records battus en athlétisme sera-t-il dépassé ? Toutes ces réponses trouveront réponses à partir de demain, lors de la 20e édition des Jeux universitaires qui se déroule à Bamenda. Depuis quelques jours, le campus de Bambili vit au rythme des arrivées des participants. Les premières délégations ont en effet investi les lieux depuis mercredi dernier, trois jours avant la cérémonie d'ouverture prévue demain, question de prendre ses marques très tôt et d s'acclimater.

D'après le ministère de l'Enseignement supérieur, cette édition à pour thème « Jeux universitaires 2017 : vingt ans de promotion des talents pour le développement national, la paix, l'unité et l'émergence du Cameroun ». Y sont attendus, 4515 participants dont 3246 athlètes, membres des Fan's Clubs, 725 encadreurs et officiels techniques et responsables de délégations. Ils sont issus de 19 institutions universitaires publiques et privées, y compris, l'Institut supérieur de Technologie médicale (ISTM) de Yaoundé, qui vient en tant qu'observateur. La présence de Rigobert Song Bahanag, ancien capitaine des Lions indomptables du football et Sarah Etonge, « la Reine de la montagne », attendus comme invités spéciaux de l'évènement, devrait davantage galvaniser les athlètes Parmi les innovations de l'année, entre autres, l'organisation par le MINESUP, d'une exposition axée sur l'excellence académique et professionnelle, une course de cross-country et une marche pour l'Unité à laquelle devraient participer les différentes délégations avant la cérémonie officielle d'ouverture. Pour faire face au défi que représente l'organisation d'une telle manifestation sportive, culturelle mais aussi économique, l'université de Bamenda, jeune institution créée en 2010, s'est dotée de nouvelles infrastructures.

Sur le plan sportif, l'INJS se présente encore une fois comme l'équipe à battre. Le favori aura comme principaux challengers, ses rivaux habituels : les universités de Yaoundé I, II et Douala, ainsi que l'Institut universitaire du Golfe de Douala, deuxième au classement l'année dernière. Classée dixième en 2016, l'université hôte tentera d'améliorer son rendement de sept médailles (une en or, une en argent et 5 en bronze) mais surtout, d'offrir jusqu'au 29 avril prochain aux participants, une belle fête, dans une ambiance de fair-play, de convivialité, de brassage et de recherche de l'excellence sportive.