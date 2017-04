Cameroun: Viaduc de Bakwa Supe - La seconde vie

Philip Chiyangwa, président du Conseil des associations de football en Afrique australe (Cosafa) et figure… Plus »

Sur les éclairages de Mathurin Zanga, l'ingénieur du marché et par ailleurs chef de la cellule de suivi de l'exécution des projets routiers BAD/Banque mondiale au ministère des Travaux publics, l'on apprend que l'essentiel des travaux ici consistent en la réfection des garde-corps du viaduc. Une nouvelle « chemise » de fer, qui non seulement renforce la sécurité le long de l'ouvrage, mais aussi redonne sa jeunesse à cet ouvrage pourtant vieux de... 28 ans (il a été construit en 1989). Pourtant, la solidité de son tablier et de sa structure ont su résister à l'usure du temps. Les 29 ponts en construction (13), réhabilitation (6) ou en cours de finition (10) du chantier lui envient certainement sa longévité et sa robustesse. Par contre, sur le lot n°2, au Pk 109, il y en a au moins un qui nourrit quelques ambitions de rivalité. Un pont-viaduc d'une portée de 100 mètres linéaires est en construction à cet endroit. Si par l'envergure il ne saurait rivaliser avec son aîné de Bakwa Supe, le déploiement d'ingénieries qu'on y observe laisse présager de la solidité de l'ouvrage.

Au détour d'un virage, pas loin du point kilométrique 50 de la route Kumba-Mamfe en construction, apparaît, comme sorti de nulle-part, cet ouvrage gigantesque. Majestueux, le viaduc de Supe fascine le voyageur, qui ne peut s'empêcher d'exprimer de manière sonore sa stupéfaction : « Je ne pouvais pas imaginer pareille infrastructure au Cameroun ». Gracieusement, l'infrastructure de 1274 mètres de long étend ses bras de béton et d'acier, pour embrasser les deux montagnes dont il fait la jonction. Un filet d'eau au loin, s'écoulant sur un des flancs abrupts, en ajoute à la féerie du spectacle. Les arbres en bas semblent rabougris, ou tout simplement révérencieux devant la majesté de l'ouvrage... Durant la traversée, on en oublie presque de remarquer la nouvelle parure de ce dompteur des montagnes. En effet, à la faveur du chantier routier Kumba-Mamfe, des travaux de réfection sont en cours sur le viaduc de Bakwa Supe.

