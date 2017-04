Ile Maurice: À la mairie de Port-Louis - Une sortie d'Ameenah Gurib-Fakim sous haute sécurité...

En outre, Fazila Jeewa-Daureeawoo a réitéré le besoin d'éduquer les enfants dès un jeune âge, en leur inculquant des valeurs telles que le respect et la tolérance. Pour sa part, Ameena Gurib-Fakim a demandé aux parents de ne pas hésiter à parler d'amour et de sexualité à leurs enfants.

Une nouvelle formule est en train d'être élaborée par le ministère de l'Égalité du genre pour aider les organisations non gouvernementales qui soutiennent les victimes de violence domestique et s'occupent d'un «shelter». C'est ce qu'a annoncé la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo, lors du lancement d'un projet conjoint avec l'Action familiale, à la mairie de Port-Louis, jeudi 20 avril. La ministre de l'Égalité du genre a évoqué une étude menée par l'université de Maurice pour analyser l'impact de la violence domestique sur l'économie de Maurice.

Le bouquet de fleurs, la table du maire... Rien n'a échappé à l'œil des gardes du corps d'Ameenah Gurib-Fakim. Cette dernière avait été invitée, jeudi 20 avril, au lancement d'un projet conjoint avec l'Action familiale, portant sur la prévention et le soutien aux victimes de violence domestique. Et, à la mairie de Port-Louis, ce qui a surpris plus d'un : le dispositif pour le moins inhabituel pour assurer la sécurité de la présidente de la République.

