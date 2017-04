Cote d'Ivoire: Levée des barrières tarifaires - Une mission de la CEDEAO chez le DG de la police

Un communiqué de l'agence de gestion et de planification de la dette UMOA-Titres informe que la Direction… Plus »

En termes d'acquis, les acteurs ont souligné entre autres, la suppression du permis de séjour pour les migrants originaires de la Cedeao, l'application du principe de non-discrimination dans l'établissement d'entreprise légitime, la création du comité national de suivi de la libre circulation des personnes et des véhicules, la réplication du mécanisme pour l'élimination du harcèlement sur les routes de la Cedeao dans les Etats membres. Ce, à travers un point unique de contrôles de sécurité par toutes les agences au point départ et la fourniture du manifeste pour vérification au point d'arrivée afin de faciliter la mobilité des véhicules.

Avant cette tournée en Côte d'Ivoire, les membres de cette délégation avaient déjà visité le Burkina Faso, le Libéria en 2016. Après cette tournée, les membres de la «Task force » envisagent de mettre le cap sur le Ghana et le Nigéria. Pour connaître les différents niveaux d'application des textes réglementaires dans chaque pays, les membres de la délégation ont axé les échanges autour des thèmes de références de la Cedeao résumés en trente points en vue de déceler les insuffisances et prendre des décisions nécessaires.

Cette mission qui est dénommée « Task force », est en Côte d'Ivoire depuis samedi 15 avril 2017. Elle est dirigée par son excellence Djibo Salou, l'ancien chef d'Etat de la République du Niger et composée de quatre membres. Cette mission qui a une durée d'une semaine, vise à une levée totale des barrières tarifaires et s'inscrit dans le cadre du contrôle, de l'évaluation et de l'application des textes réglementaires régionaux. En vue de parvenir à une promotion de la libre circulation en zone Cedeao.

