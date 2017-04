Guinée: Le mouvement de Bantama Sow n'a pas englouti "Djokkein Alpha " estime Samba Camara

Depuis l'annonce de l'arrivée du professeur Alpha Condé à Labé ,certains mouvements de soutien acquis à la cause du locataire de Sékhoutoureya sont entrain de prendre forme au point de se heurter à d'autres mouvements préexistants.

C'est le cas du mouvement " Fouta fi Fow et fow fi Fouta "qui signifie littéralement tous pour le Fouta et le Fouta pour tous . Jusque là rien d'anormal sauf que ce nouveau venu piloté par Bantama Sow laisserait entendre à qui veut l'entendre que son nouveau né a englouti des mouvements assez coriaces comme "Djokkein Alpha" auprès de certains partenaires d'où une certaine tension qui se fait de plus en plus sensible ces dernières semaines.

Joint au téléphone ce jeudi Samba Camara le cerveau moteur du mouvement "Djokkein Alpha" a expliqué où le ver se trouve dans le fruit :

« c'est une légère opposition qui est née du fait que le mouvement "Fouta fi fow et fow fii Fouta" avait entamé une sorte de campagne où il faisait croire qu'il nous a englouti, on a défendu de tels comportements en vain et ça a perduré parfois ,il va rencontrer des hauts cadres sous prétexte qu'il nous a absorbé ,c'est arrivé avec un haut cadre de l'Etat dont vous me permettrez de taire le nom, c'est arrivé avec le ministre du commerce et dans beaucoup d'autres lieux.

L'argent des préparatifs de la réception présidentielle est gérée par une commission régionale pilotée par l'ex ministre Aliou, chacun mettra son grain de sel certes mais le préfet est en amont de toute l'organisation. C'est une réception nationale et donc pas gérée par une structure politique ... ... .

Bantama Sow lui même avait parlé d'intégrer "Djokkein Alpha" mais il ne peut pas sans faire la demande et qu'on vérifie s'il répond aux critères édictés ,son mouvement est composé de ministres ,secrétaires généraux et préfets les deux seuls préfets non associés à ce mouvement sont ceux de Labé et de Tougué... . »

Egalement joint au téléphone ce jeudi pour sa version des faits Sanoussy Bantama Sow a simplement fait valoir son droit au silence ne souhaitant faire aucun commentaire.