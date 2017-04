Angola: La réintégration des assistés est prioritaire pour les Anciens Combattants

Luanda — La réintégration et l'assistance socioéconomique aux Anciens combattants et Vétérans de la Patrie sont une des priorités du secteur visant à améliorer les conditions de vie de ces hommes et de leurs familles.

C'est ce qu'a fait savoir vendredi à Luanda le ministre angolais des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie, Cândido Pereira Van-Dúnem, ajoutant que les efforts de son département visaient également à mettre en œuvre des programmes d'appui, de création et d'assistance technique aux coopératives.

Jusqu'ici, une série d'actions de nature économique et sociale a déjà été développée au profit du secteur, a-t-il dit, a ajoutant que, dans le cadre de promotion des relations de change et de coopération, le ministère angolais des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie avait signé des accords juridiques importants avec des institutions homologues du Portugal et de la Corée du Sud.

Par ailleurs, Cândida Pereira a fait savoir que son ministère cherchait également à intensifier la coopération avec l'Algérie, l'Inde et le Maroc, dans le cadre de formation technico-professionnelle et administrative.

"Veiller sur les Anciens combattants et Vétérans de la Patrie", constitue un devoir d'honneur de l'Etat et de la société", a dit le ministre.

"Renforcer l'organisation du secteur, et ennoblir l'Ancien combattant", telle est la devise autour de laquelle se déroule le XVII Conseil élargi du ministère, dont les travaux se terminent samedi.