Congo-Brazzaville: Violences dans le Pool - Le PCT réclame l'arrestation du pasteur Ntoumi et ses acolytes

« Une fois de plus, sans doute une fois de trop, les bandes armées de monsieur Frédéric Bintsamou alias Pasteur Ntoumi, ont encore endeuillé des familles congolaises. Soucieux du rétablissement de la sécurité et de la quiétude dans le département du Pool, le Parti congolais du travail invite le gouvernement à mettre hors d'état de nuire, le pasteur Ntoumi, ses bandes et leurs commanditaires », souligne la déclaration rendue publique par le porte-parole du PCT, Serge Michel Odzocki.

A cet effet, le PCT interpelle le gouvernement afin qu'il mette tout en œuvre pour barrer définitivement la voie à ces gangsters, qui depuis un an déjà, ne cessent de semer terreur et désolation dans cette partie du pays.

