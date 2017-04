Cameroun: L'argent de la route Bafoussam-Bamenda trouvé

Convention de financement. Louis Paul Motazé a signé hier à Washington un accord de crédit de 113,086 milliards FCfa avec la Banque Mondiale pour le projet de développement du secteur des transports.

Louis Paul Motazé, ministre de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du territoire a signé hier20 avril à Washington aux EtatsUnis, avec le groupe de la Banque Mondiale, un accord de crédit de 113,086 milliards de Francs CFA, soit environ 192 millions de dollars US, pour le financement du Projet de développement du secteur des transports. Concrètement, ce projet tend à renforcer la planification du secteur des transports, mais aussi améliorer l'efficience et la sécurité du transport sur la section Babadjou -Bamenda du corridor Yaoundé - Bamenda ; et améliorer la sécurité et la sureté des aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua.

La réalisation de ce projet permettra notamment d'améliorer le transport sur la section routière la plusdégradée du corridor d'intégration régionale reliant la capitale Yaoundé à la frontière ouest du Cameroun avec le Nigeria, ainsi que l'amélioration de la gestion du patrimoine routier, à travers l'élargissement et la reconstruction de la section de route de 50 km située entre Babadjou dans la région de l'Ouest et Bamenda dans la région du Nord-Ouest, y compris le traitement des points accidentogenes identifiés et la surveillance des travaux y relatifs.

Il s'agira aussi d'assurer la mise à niveau de 12 km de routes de traversée urbaine dans la ville de Bamendapour relier les tronçons du corridor régional Yaounde-Bamenda et Bamenda-Enugu et l'appui à la mise en place du fonds routier de deuxième génération.

En ce qui concerne la sécurité et la sureté des aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua, le projet consistera en la reconstruction et la réhabilitation d'une clôture autour du périmètre des aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua, la construction d'un Centre de gestion des crises (Cdou) dans chacun des aéroports internationaux de Yaoundé, Garoua et Maroua, et enfin la construction d'une station météorologique classique à Maroua.