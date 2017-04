Sénégal: Journalistes et spécialistes harmonisent leurs connaissances pour une meilleure protection des enfants

La rencontre a permis aux participants d'avoir une même compréhension du concept de maltraitance faite aux enfants, du rôle et de la responsabilité des médias à prévenir les préjudices et à protéger les enfants mais également à faire un bon usage du document de politique de protection des enfants.

Par ailleurs, il a estimé que "malgré les difficultés et obstacles liés aux pesanteurs socioculturelles ou d'ordre religieux et coutumier, des efforts doivent être encore fournis pour l'atteinte des objectifs, grâce à une bonne implication des médias, de la communauté, des pouvoirs publics et de tous les acteurs impliqués dans la protection des droits de l'enfant".

Plan International intervient depuis plusieurs décennies dans la protection des enfants, pour contribuer à la création d'un environnement dans lequel les enfants sont respectés et encouragés à parler de leurs problèmes et de leurs droits, a-t-il souligné.

Plan international "a mis au cœur de sa responsabilité, la promotion de pratiques soucieuses de la sécurité des enfants et de protection contre toute forme de préjudice, d'abus, de négligence et d'exploitation", a-t-il notamment dit.

