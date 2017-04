Sénégal: Promovil - 12 km de voirie et des ouvrages d'assainissement prévus à Yeumbeul-Nord

Dans le cadre du Projet de modernisation des villes du Sénégal (Promovil) initié par Ageroute, un atelier s'est tenu hier au foyer des jeunes de Yeumbeul.

Il était question de partager avec les populations les projets qui ont été soumis au programme par la municipalité à travers des audiences publiques tenues dans la commune. La coordonnatrice de Promovil a annoncé au public que 12 km de voirie seront réalisés ainsi que des ouvrages d'assainissement et de l'éclairage public sur une période de trois ans dans la première phase.

Promovil est conçu pour améliorer les conditions d'existence des populations. A Yeumbeul-nord qui fait partie des communes bénéficiaires du programme, 12 km de voirie seront réalisés sur une période de trois ans. Le projet intègre également des mesures d'accompagnement telles que des séances de formation à l'intention des jeunes, des femmes et des élus locaux, la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base, l'entretien des infrastructures qui seront mises à la disposition des populations.

Les travaux ont déjà démarré sur le tronçon reliant la station d'essence de Yeumbeul et la cité Gadaye. Sur cet axe, les financements sont assurés par le Budget d'investissement consolidé (Bci). Le complément sera réalisé par la Banque africaine de développement (Bad) et les travaux vont démarrer au mois d'août 2017. Coordonnatrice nationale de Promovil, Astou Diokhané Sow a estimé que la réalisation de cette voirie aura un impact économique positif sur la population et améliorera la mobilité urbaine. Elle a rappelé qu'en dehors de la réalisation de routes, Ageroute intervient dans le domaine de l'assainissement et de l'aménagement paysager.

En ce qui concerne les besoins évalués à une soixantaine de milliards exprimés par les populations, Astou Diokhané Sow a rappelé que Promovil interviendra en fonction des financements disponibles.

En outre, elle a évoqué la convention signée entre Promovil et la municipalité en précisant que le respect par l'institution municipalité des engagements pris permettra de démarrer la deuxième phase. Le maire de Yeumbeul-nord, Daouda Ndiaye, a affirmé quant à lui que le Promovil n'est pas un rêve, mais bien une réalité en soutenant que la municipalité entend respecter ses engagements auprès de ce programme. Il en veut pour preuve le fait que les populations ont répondu massivement à l'appel.

L'atelier avait pour objectif principal d'assurer une large diffusion des objectifs du projet dans chaque collectivité locale et devra conduire à la validation sociale et institutionnelle des instruments et mécanismes d'intervention du programme dans la commune. Il s'agit de la convention d'appui et de soutien à la modernisation de la commune. La mise en place d'un cadre local de concertation et d'initiatives pour la modernisation et le suivi des activités du programme (rôles, missions, responsabilités, etc). Les avis d'appels à candidatures sont lancés pour la formation des jeunes et les modalités de sélection.