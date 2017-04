Sénégal: Angleterre - Sadio Mané dans le onze de l'année en Premier League

Le milieu de terrain offensif sénégalais de Liverpool, Sadio Mané n'avait pas été retenu, il y a quelques jours sur la liste des joueurs en course pour le titre de Meilleur joueur de la Premier League.

Ce qui n'avait pas manqué de susciter quelques réactions de surprises, notamment celle du Français Thierry Henry, ancien d'Arsenal et qui en connaît un bout. Pour lui, Sadio Mané est simplement LE meilleur joueur du championnat d'élite anglais.

Mais l'ancien joueur de Metz (France), des Red Bulls Salzburg (Autriche) et de Southampton (Angleterre) s'est bien « repris » puisqu'il a été « sélectionné » par l'Association des footballeurs professionnels dans le onze - type de la Premier League de cette année.

Il y côtoie 4 joueurs de Chelsea, le leader (dont Ngolo Kanté qui y figure pour la deuxième fois d'affilée) et autant de Tottenham, le dauphin (dont Dele Alli). Le Sénégalais est avec David de Gea (le portier de Manchester United) et Romelu Lukaku (actuellement meilleur buteur de la Premier League avec 24 réalisations); il ne devrait pas se contenter de faire marquer Harry Kane et Lukaku, les deux attaquants...

Avec 13 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées, Sadio Mané a effectivement réussi sa première saison sous les couleurs des « Reds ». Il devient le premier Sénégalais à figurer dans l'équipe - type de la Premier League. Dommage qu'une blessure lors du derby de la Mersey, face à Everton, le prive d'une fin de saison où il aurait encore pu soigner ses statistiques. Et, pourquoi pas prétendre au Ballon d'Or africain. Mais, ce n'est peut-être que partie remise. Sadio Mané devrait revenir plus fort autant pour son clubs de Liverpool que pour les « Lions ».

Le onze de la saison 2016/2017 en Premier League

David De Gea (Manchester United) - Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham) - Sadio Mané (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea) - Romelu Lukaku (Everton), Harry Kane (Tottenham).