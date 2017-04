Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Pravind Jugnauth n'a ni la carrure ni les compétences pour être Premier ministre»

«Nous n'avons jamais eu un gouvernement aussi incompétent depuis l'indépendance. Sé enn gouvernman mafia ki pé roul péi.» Propos de Navin Ramgoolam, lors du congrès du Parti travailliste (PTr) ce vendredi 21 avril à Vallée-Pitot. «Pravind Jugnauth n'a ni la carrure ni les compétences pour être Premier ministre», a-t-il ajouté.

Selon lui, la «politique est une vocation». D'ajouter que des «incompétents sont à la tête du pays».

Qualifiant Pravind Jugnauth de «Ti crétin» et de «squatteur», Navin Ramgoolam soutient que ce dernier n'a pas le courage de Theresa May de faire des élections générales. Critiquant davantage le Premier ministre, l'ancien Premier minsitre soutien qu'il a rigolé lorsque Pravind a dit qu'il combattra la drogue.

Commentant les saisies de drogue qui font la une de l'actualité, Navin Ramgoolam martèle que ce n'est pas une coïncidence s'il y a autant d'affaires de drogue depuis que le Mouvement socialiste militant (MSM) est au pouvoir. «Rs 2,5 milliards de drogue ont été saisies. Tout le monde sait que Dewdanee est lié au MSM.» Selon lui, il y a des tentatives de cover up, que ce soit dans l'affaire Kisnah, pour les compresseurs retrouvés à Montagne Jacquot ou dans le monde hippique.

Autre sujet abordé : l'affaire Sobhrino et la présidente de la République. Selon Navin Ramgoolam, il devrait y avoir une commission d'enquête. «Pourquoi la présidente a-t-elle démissionné de Planet Earth Institute s'il n'y avait aucun problème ? Il faudrait instituer une commission d'enquête sur ses voyages et ses per diem.»

«Tentative de cover up»

Patrick Assirvaden a, lui, parlé des scandales qui ébranlent le pays actuellement. «Depuis deux ans et demi, il n'y a que des scandales. Chaque jour apporte son lot de scandale. Cover up sur cover up. Depuis que le Mouvement socialiste militant est au pouvoir, la drogue prolifère. La mafia contrôle le gouvernement. La cuisine contrôle le pays !»

«Déshonneur»

Shakeel Mohamed a débuté son discours en parlant de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim et Alvaro Sobrinho. «Pourquoi Ameenah Gurib-Fakim n'anime pas une conférence de presse pour répondre aux journalistes si elle n'est pas liée à Alvaro Sobrinho ? Quel est le lien entre Ivan Collendavelloo et l'Angolais ?» Selon le chef de file du PTr, la présidente apporte le «déshonneur sur le pays et sur la présidence». D'ajouter que «nous lui avons envoyé une lettre pour qu'elle démissionne. Elle se cache derrière son immunité. Son comportement est inacceptable. Si elle ne démissionne pas, nous déposerons une motion contre elle».

Autre personne ciblée : la femme de Yogida Sawmynaden. «Mardi mo pou poz enn kestion lor Yogida Sawmynaden so madam. Linn gagn 700 kontra akoz li éna proksimité ek direksion MSM.»

«Profondément corrompu»

Quant à Arvin Boolell, il a affirmé que le pays est «corrompu jusqu'à la moelle». Selon lui, seul le PTr pourra sauver le pays. «On ne peut pas éteindre la flamme du PTr. Le pays a besoin du PTr aujourd'hui. Il n'y a que le PTr qui peut trouver une solution aux problèmes.»