Ile Maurice: Éducation - Les punitions corporelles dans les écoles inquiètent

Au ministère de l'Éducation, l'on avance que si un enseignant est trouvé coupable d'avoir fait usage de violence physique à l'égard d'un écolier, il sera convoqué à un comité disciplinaire. Au niveau du ministère, des sanctions peuvent être prises. Il peut écoper d'un avertissement qui «ira directement dans son dossier». Si les cas sont plus graves, l'affaire est envoyée à la Public Service Commission et l'enseignant peut être licencié.

Quels sont les cas de punition corporelle sur lesquels enquête le plus souvent cette unité ? «Les cas concernent surtout des enseignants qui auraient frappé les élèves avec une règle. Quelques fois des gifles», dit-elle. Et, selon Rita Venkatasawmy, dans la plupart des enquêtes menées par son bureau, les allégations se sont révélées vraies.

Pour Rita Venkatasawmy, Ombudsperson for Children, les cas de punitions corporelles dans les écoles sont bel et bien en hausse. «Depuis le début de l'année, nous avons reçu beaucoup plus de plaintes. Nous avons agi en conséquence», souligne-elle. Pourquoi cette hausse ? À cela, elle répond qu'il existe un problème de discipline. «Les enfants ne sont pas facilement gérables. La punition corporelle n'est pas la solution, c'est un délit. Il faudrait plutôt encourager la punition positive. Mais je sais que la majorité des enseignants ne frappent pas les enfants», dit-elle.

