Ile Maurice: Ivan Collendavelloo - «Xavier-Luc Duval koumadir enn tono vid»

Autre sujet abordé : la presse. «Il y a des forces tranquilles, une section de la presse qui attaque le gouvernement en inventant des problèmes. Elle ne se sent pas à l'aise depuis que notre leader, Pravind Jugnauth, est au pouvoir. Mais ce n'est pas la presse qui décidera si nous serons au pouvoir à nouveau dans deux ans et demi.»

Zubair Joomaye compare l'opposition à des «voyous». «Xavier-Luc Duval apprend à faire son travail de leader de l'opposition. Mais ses questions sont bidon. Nous avons besoin d'une opposition certes, mais que son leader ne vienne pas nous poser des questions sur des sujets qui vont satisfaire son intérêt personnel. Aujourd'hui, il y a une stratégie pour fatiguer le gouvernement et ceux qui ont été choisis pour y travailler. À titre d'exemple, Ameenah Gurib-Fakim et Maya Hanoomanjee.»

«Xavier-Luc Duval koumadir enn tono vid. J'entends dire qu'il prépare une Private Notice Question. Je sais déjà de quoi il s'agit et j'ai déjà préparé une réponse. La supplémentaire également», a-t-il ajouté. Il a aussi parlé de la polémique autour de la présidente de la République. «Sa kalité démagozi zot fer ek Ameenah. Enn ti lariaz kouma Xavier-Luc Duval, to koné kiété madam Gurib-Fakim twa ? Ils veulent sa démission pour pouvoir prendre sa place.»

