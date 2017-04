Afrique Australe: Loin de résoudre la crise, la SADC est venue l'attiser

D'une certaine manière, la SADC a consacré la scission du Rassemblement. En recevant Joseph Olenghankoy sous l'étiquette du Rassemblement, alors que ce dernier pilote la fronde qui s'est formée au sein du Rassemblement signataire de l'Accord du 31 décembre 2016, la SADC a étalé au grand jour ses accointances avec le pouvoir. Ce n'est donc pas un interlocuteur crédible. Ses consultations, c'est de la poudre aux yeux pour d'un côté, endormir davantage l'Opposition, et de l'autre, sauver Joseph Kabila du désastre politique. C'est l'agenda qu'elle s'est fixée en dépêchant une délégation à Kinshasa. La présence du ministre tanzanien des Affaires étrangères à la tête de cette délégation n'est pas le fait du hasard. Car, de tout temps, la Tanzanie entretient de bons rapports avec le pouvoir en place à Kinshasa. Alors, on voit mal la Tanzanie s'associer à une initiative sous-régionale visant à affaiblir le président Joseph Kabila.

