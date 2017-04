Angola: Des conditions sont créées pour les élections générales de 2017

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé vendredi que plus de… Plus »

La constitution de plusieurs commissions pour définir et préparer des documents d'appel d'offres, dans le cadre des marchés publics pour la sélection et le recrutement d'entreprises pour la fourniture de biens et services nécessaires au processus électoral, sert également de base pour l'avis favorable aux élections générales de 2017, qui sera envoyé vendredi, au Président de la République, José Eduardo dos Santos.

Pour un avis favorable, la Commission tient compte de la réception provisoire du Fichier informatique des citoyens majeurs (FICM) le 18 avril de cette année, du ministère de l'Administration Territoire, en tant qu'entité d'enregistrement, et la remise par l'Exécutif, du financement et des crédits supplémentaires pour le processus.

Selon une note parvenue à l'Angop, à la fin de la réunion, la Commission électorale nationale considère comme créées les conditions pour le scrutin, en fonction des tâches accomplies jusqu'à présent et prévues dans le Plan d'activités 2017 de la CNE et dans le chronogramme institutionnel.

Luanda — La Commission Nationale Electorale (CNE) estime que les conditions de base et préliminaires sont créées pour la tenue des élections générales de 2017, notamment matérielle, humaine, technique et financière.

