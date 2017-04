Angola: Zaire - Présentation du dossier de candidature de Mbanza Kongo au patrimoine mondial

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé vendredi que plus de… Plus »

La caravane, composée de citoyens portugais et brésiliens, ainsi que des représentants des ministères de la Culture, de l'Hôtellerie et Tourisme, regagne samedi Luanda.

"Ces lieux et sites historiques démontrent que le pouvoir politique et religieux du roi du Kongo était exercé dans ce périmètre, donc le lieu est apte à être classé comme patrimoine mondial", a-t-elle souligné.

La coordinatrice, également archéologue, a souligné le pouvoir et d'autres attributs propres du domaine royal, mettant en relief le « sungila », local où étaient parfumé les corps des rois défunts, yala a Nkuwu, arbre séculaire, Kulumbimbi, première cathédrale sainte catholique érigée au sud de Sahara, le cimetière des rois de Kongo et la tombe de Mme Mpolo, mère d'un des rois enterrée vivante pour la désobéissance aux lois de la cour.

Sónia Domingos a présenté aux touristes des valeurs universelles et exceptionnelles que l'ancienne capitale du Royaume du Kongo dispose et qui l'habilitent à s'inscrire à la liste du patrimoine mondial.

