Nigeria: Ziguinchor - Un deuxième pont à l'étude pour compléter le corridor Dakar-Lagos (officiel sénégalais)

Il a cité entre autres réalisations, "la réhabilitation du pont Emile Badiane, la construction du pont de Kataklous, la construction de la boucle du Blouf, la réalisation des axes Kaffountine-Diouloulou et Oussouye-Cap-Skirring, la réalisation de la nationale 6 de Vélingara (Kolda) à Ziguinchor", sans compter "le désenclavement maritime avec les rotations des bateaux et les dessertes régulières avec les vols quotidiens".

Le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a de même salué la mise en place de "plusieurs infrastructures et initiatives qui ont contribué fortement au désenclavement de la zone du sud depuis 2012".

"Nous espérons la réalisation de ce second pont à Ziguinchor en vue de compléter ce dispositif (... ) Cela participe à renforcer le corridor Dakar-Lagos en passant par Bissau (Guinée-Bissau), Freetown (Sierra Léone), Abidjan (Côte d'Ivoire) et le Libéria", a poursuivi Aubin Sagna.

Ce corridor représente une ouverture vers la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire, pays avec lesquels le Sénégal et le Nigéria notamment forment la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

