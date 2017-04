Sénégal: Octroi de la nationalité aux tirailleurs sénégalais - Iba Der Thiam remercie François Hollande

Dakar — L'universitaire sénégalais Iba Der Thiam, professeur agrégé d'histoire, a annoncé vendredi avoir adressé une "lettre de remerciements" au président François Hollande pour l'octroi de la nationalité française à des ex-combattants africains de la Seconde Guerre mondiale communément appelés tirailleurs sénégalais.

Dans la lettre, dont l'APS a obtenu une copie, M. Thiam, ancien député et ancien ministre, écrit que cette mesure démontre "l'attachement de la France à promouvoir désormais l'égalité, l'équité et la justice auxquelles les tirailleurs sénégalais ont droit et le respect de leur dignité".

"C'est un hommage à l'amitié et à la coopération entre la France et le Sénégal, mais également entre la France et ses autres partenaires de l'Afrique francophone", souligne le coordonnateur général du projet d'écriture de l'"Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours".

François Hollande a reçu, samedi dernier, à l'Élysée, 28 anciens tirailleurs sénégalais résidant en France, auxquels il a octroyé la nationalité française.

Cette décision des autorités françaises est le fruit de nombreuses initiatives, dont une pétition lancée l'année dernière par Aïssatta Seck, la maire adjointe de Bondy (banlieue de Paris), chargée des anciens combattants et petite-fille d'un tirailleur sénégalais.

La pétition avait été signée par plus de 60.000 personnes, dont l'acteur et humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, et son confrère français Omar Sy.

L'avocat et homme politique Arnaud Montebourg, le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone, et l'historien Benjamin Stora et d'autres personnalités avaient signé la pétition.