Togo: Le « T » réclame la réouverture

Initié par le label DBD Com et partners, l'événement « T des Média » est un événement distractif pour les professionnels de média togolais pour marquer la journée internationale de la liberté de la presse au Togo, célébrée le 03 mai.

27 mai 2017 ; c'est la date retenue pour tenir l'édition de cette année qui s'annonce riche en couleurs. Entre activités au menu, la présentation du journal radiophonique en direct de la salle avec des présentateurs et des invités sur le plateau, trois (3) grands spectacles vivant des journalistes sur le podium essentiellement composés de défilés shows, karaoké et interprétations scéniques par les journalistes, défilé du public à la soirée autour du concept le « T des medias c'est vous ».

« Cette édition nous permettra de lancer un appel aux institutions, comme la HAAC, le ministère de la Communication, pour leur dire qu'on ne souhaite plus qu' il y ait de fermeture de radios et de télévisions au Togo et que ces radios et télés qui ont été fermées soient réouverte » a déclaré David Baïni Djagbavi, manager du « T des Media »

Un seul message véhiculé par l'événement « T des Média » de cette année : demander aux autorités togolaises de ne plus fermer les organes de presse et que ceux déjà fermés soient réouverts. L'annonce a été faite jeudi au lancement de la 6ème édition du « T ».

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.