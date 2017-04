Togo: C'est parti pour les 57 ans

Première activité au programme de la célébration des 57 ans du Togo, le lancement des travaux de construction du pont de Koumongou. Chose faite vendredi par le Chef de l'Etat. Un projet qui prend également en compte la construction du pont sur la rivière de Kara. Rendez-vous dans 39 mois pour la réception des ouvrages.

Il aura fallu 16 milliards de francs Cfa pour faire ces deux ponts respectivement longs de 160 km (Koumongou) et de 120 km (Kara). Un fond conjointement mobilisé par l'Etat togolais, le gouvernement japonais par l'entremise de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, et d'autres partenaires en développement tels que la BID et la BOAD et des partenaires financiers et techniques arabes.

Ces travaux rentrent dans le cadre d'un projet du corridor logistique du Togo conçu pour améliorer la qualité des infrastructures terrestres de transport partant du Port autonome de Lomé à Cinkassé, avec une réduction considérable du temps de parcours. Et le projet prévoit également prévoit également l'aménagement et le bitumage de deux tronçons de raccordement sur la RN17 : Katchamba-Nali (30km) et Nali-Sadori (30km).

Si la construction des deux ponts et la réhabilitation des routes font la fierté des ppréfectures comme Tchaoudjo, Bassar, Kéran, Oti, Oti-Sud et Dankpen. Une fois les travaux finis, les infrastructures permettront de désenclave les préfectures de Tchaoudjo, Bassar, Dankpen, Kéran, Oti et Oti-Sud, et de connecter les populations aux infrastructures socioéconomiques de base et aux zones économiques du pays et de la sous-région.