Madagascar: L'adolescent français enlevé libéré mais le mystère reste entier

Alors pourquoi une telle réticence à coopérer avec les enquêteurs ? Un membre du Collectif des Français d'origine indienne à Madagascar avance une réponse : « Sur des dizaines et des dizaines de cas d'enlèvement, jamais aucun commanditaire n'a été inquiété, et ce même si des plaintes ont été déposées. Les auteurs de ces kidnappings, continue-t-il, ont mis en place des stratégies militaires auxquelles la police judiciaire ne peut faire face, faute de moyens. Les familles préfèrent donc gérer la situation elle-même, pour ne pas mettre en danger la personne séquestrée. »

Cet enlèvement de Français est le troisième sur la Grande Île depuis début 2017. Mais le énième d'une longue série ces dernières années. Comme lors des cas précédents, la libération a été conditionnée au versement d'une rançon. Et tout comme dans les cas précédents, la famille a été la seule à négocier directement avec les ravisseurs. Sur le banc de touche, l'ambassade de France et les enquêteurs de la brigade criminelle.

