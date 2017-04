Congo-Kinshasa: La Cenco critique la nomination du nouveau Premier ministre

La mission de la Cenco a pris fin et à cette occasion ils avaient constaté une sorte d'impasse concernant le mode de désignation du Premier ministre et ils avaient demandé au président de la République de s'assumer.

C'est ce qu'a déclaré ce vendredi 21 avril, l'abbé Donatien Nsholé, le secrétaire général de la Cenco, lors d'une conférence de presse à Kinshasa. « Dans cette déclaration, les évêques ne font pas un jugement de valeur sur le gouvernement Tshibala, sur sa capacité de bien travailler ou pas. Les évêques se sont exprimés par rapport au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et ils ont déploré le fait qu'une étape importante qui devrait amener à la nomination du Premier ministre, quel qu'il soit, à savoir la rencontre entre le chef de l'Etat et le chef de la délégation du Rassemblement dans les négociations, n'ait pas eu lieu, a-t-il expliqué. Alors la Cenco considère que la nomination qui a été faite est une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. »

L'épiscopat congolais sort de sa réserve et critique les modalités de la désignation de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Une nomination qui « explique la persistance de la crise » et constitue une « entorse à l'accord » de la Saint-Sylvestre conclu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

