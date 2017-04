Sud-Soudan: L'opposition accuse les autorités de se livrer à un «génocide»

Sans le retour à la paix, des millions de personnes au Soudan du Sud auront faim et des millions de femmes et de… Plus »

« Il est très clair que l'ethnicité joue un rôle dans les violations dont on est témoin au Soudan du Sud, estime Jonathan Pedneault, chercheur à Human Rights Watch. Pour l'instant, de notre côté, nous n'avons pas les éléments de preuves suffisants pour déterminer qu'il y a bel et bien un génocide au Soudan du Sud comme le laissent entendre les partis de l'opposition. »

Dans un communiqué, l'opposition assure qu'un « génocide » est en cours. Hakim Dario, le président du Mouvement populaire démocratique (PDM) est l'un de ses signataires. « Ces atrocités s'apparentent à un nettoyage ethnique. Les preuves que des meurtres de masse ciblant des groupes ethniques ont été commis sont de plus en plus accablantes », affirme-t-il.

