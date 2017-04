Madagascar: Réconforter les malades et les encourager à poursuivre leur traitement sans interruption pendant six mois

Le riz, aliment de base des Malgaches connaît actuellement une hausse de prix sans précédent, au détriment de la population.

Les prix atteignent les barres des 3 000 ariary, si le prix moyen est fixé à 2 200 ariary. Coûtant 1 800 ariary, le « vary stock » est le plus « low cost », mais présente également la plus mauvaise qualité. Malgré cette fourchette de prix intenable, les Malgaches ne peuvent faire grand-chose, à part acheter, grogner silencieusement et se serrer la ceinture. Stoïques qu'ils sont ! Ils continuent de consommer du riz, puisque celui-ci constitue leur aliment de base. Ils sont en revanche contraints de réduire leur ration.

Certains vont même jusqu'à le remplacer au déjeuner, par des « haninkotrana » ou des « mofo gasy », juste de quoi tenir jusqu'en fin de journée. De toute façon occupés à gagner leur vie, ils n'ont ni l'envie, ni le temps de « contester » cette hausse inégalée du riz ! Paradoxalement, cette inflation ne coïncide pas avec une pénurie, car le riz est bel et bien présent sur le marché !

Causes écologiques et économiques. Cette flambée du prix du riz est partiellement due aux catastrophes naturelles : la sécheresse qui a sévit en début d'année et le cyclone Enawo ayant ravagé des récoltes, voire des rizières entières. Il faudra attendre les prochaines récoltes, soit 2 semaines environ pour espérer revoir la production à la hausse ! Outre ces cataclysmes, l'inflation du riz puise également ses origines dans des circonstances économiques.

En effet, la production rizicole nationale reste plus ou moins stable, bien qu'elle ne soit pas encore à la hauteur des besoins annuels (2 230 000 tonnes) des Malgaches. Le problème majeur réside dans la distribution, rendue pénible par les infrastructures routières délabrées significativement détériorées suite au passage d'Enawo. Au niveau de certains détaillants et grossistes, nous observons également le « tia kely » légendaire péjorativement attribué aux Malgaches, consistant à saisir toute opportunité de faire un tant soit peu de profit !