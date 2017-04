Madagascar: Cynophilie - « Mada Dog Show » ce jour

Comme chaque année, l'Association des Cynophiles de Madagascar et les clubs de race organisent le « Mada Dog Show ».

Pour cette édition 2017, cette manifestation canine aura lieu ce week-end à l'Espace vert de la Tour Zital. Comme en 2016, Mada Dog Show accueillera un invité de marque, en l'occurrence de Mr Jean Paul Kerihuel. Ce Juge Expert International et également Vice Président de la Société Centrale Canine France supervisera la manifestation, allant de l'évaluation de chien de type au concours de beauté.

Passion. Il s'agit d'une occasion pour tous les cynophiles de partager leur passion au grand public et de se retrouver dans une ambiance conviviale. Lors des dernières éditions, la manifestation canine a suscité l'engouement de la population. Pour admirer la beauté des races canines et découvrir leurs performances, les gens viennent en couple, entre amis et même en famille, car oui, nombre d'enfants adorent les chiens !

La cynophilie commence donc à gagner les Malgaches. Par ailleurs, elle revêt également un aspect « business » non négligeable, surtout quand il est question de chien de race... De plus, les chiens sont des précieux alliés pour sécuriser habitations et entreprises dans le contexte social qui prévaut, mais ils sont surtouts loyaux et affectueux !