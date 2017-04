Madagascar: FIZAFATO - Maharante appelle au rassemblement

La traditionnelle présentation des vœux de la FIZAFATO (FIkambanany ZAnaka ampielezan'ny FAritany TOliara) aura lieu demain à Vontovorona.

Hier, son président en exercice Maharante Jean De Dieu, entouré des représentants de différentes associations régionales et ethniques issues des différentes régions de la province de Toliara (Menabe, Atsimo Andrefana, Ihorombe, Anosy et Androy) a précisé que ce ne sera pas un simple rendez-vous de présentation de vœux. « Le rendez-vous nous permettra de nous rassembler et de nous réconcilier. Nous allons montrer que nous sommes capables de nous unir malgré les divergences de points de vue politique au sein de l'association », a-t-il déclaré. Avant de rajouter : « Il n'y a pas d'exclusion au sein de la FIZAFATO. Même des étrangers et des compatriotes issus des provinces autres que celle de Toliara seront présents dimanche à Vontovorona. »

Vote secret. Maharante Jean De Dieu a rassuré hier ceux qui s'inquiètent sur le renouvellement du bureau de la FIZAFATO. « Ne vous inquiétez pas. Le renouvellement du bureau de notre association aura lieu le plus tôt possible. Ce petit retard s'explique par le fait que pour la première fois de son existence (depuis 35 ans), le président de la FIZAFATO sera élu à l'issue d'un vote secret. Cette fois-ci, il n'y aura plus des troubles. L'époque du vote à mains levées est révolue.

Pour ce vote secret, il faut une liste électorale. Et c'est la confection de cette liste qui prend actuellement du temps », a-t-il souligné. Selon Maharante Jean De Dieu, l'inscription à cette liste est toujours ouverte. « Il faut que tout le monde soit inscrit. Personne ne doit être privé de son droit. Jusqu'ici, on a enregistré un peu moins de 4 000 électeurs. Or, les « Zanaka ampielezany Faritany Toliara » à Antananarivo compteraient entre 5 000 et 7 000 membres », a-t-il lancé hier.