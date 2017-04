Madagascar: Remaniement - Roland Ravatomanga limogé en pleine mission à Washington

Silence . Quant à l'ex-ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Andrianjato Vonison, le contexte dans lequel il a été limogé reste inconnu. On sait cependant qu'il est le premier à avoir pu effectuer la passation avec son successeur Harry Laurent Rahajason. C'était hier dans l'après-midi à Nanisana. Andrianjato Vonison ne voulait même pas confier ses réactions à ses proches. L'homme a été prudent hier à Nanisana. Il a accéléré sa passation et il a même laissé ses voitures de fonction au nouveau ministre immédiatement après la passation, et ce, bien qu'il ait encore le droit d'en disposer pendant trois mois. En tout cas, la page de ce « mini-remaniement » ou de cet « ajustement technique » va être tournée. Les regards seront braqués à Tsimbazaza où les députés, qui auraient les « maux » à dire, vont se réunir en session ordinaire.

Plier bagage . Contrairement au ministre Roland Ravatomanga qui se trouvait à Washington au moment de la lecture du décret n° 2017-262, le secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Paza Didier Gérard était aperçu aux côtés du président de la République et d'autres membres du gouvernement à l'inauguration de l'EPP d'Andrefanam'Ambohijanahary quelques heures seulement avant la décision présidentielle. D'après nos sources, le Général du Corps d'Armée Paza Didier Gérard savait la veille qu'il allait être viré du gouvernement. Raison pour la quelle il a demandé dès mercredi à ses collaborateurs de se préparer à plier bagage. Le cas de cet ex-secrétaire d'Etat à la Gendarmerie a été évoqué lors d'une rencontre qui s'est tenue avant-hier au siège du PNUD à Andraharo entre de nombreux ambassadeurs en poste à Madagascar. Les ambassadeurs des Etats-Unis, de France, de l'Union européenne et de l'Union africaine étaient aperçus sur place. La représentante résidente du PNUD à Madagascar a présidé la réunion qui a duré environ 1h30.

Alors qu'il était en mission officielle à Washington dans le cadre d'un Sommet international, le secrétaire général de la Présidence de la République a lu au Palais d'Etat d'Iavoloha un décret présidentiel l'excluant du gouvernement. Il, c'est le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène Roland Ravatomanga. D'après nos sources, ce dernier ne serait de retour au pays que la semaine prochaine. La question qui se pose est de savoir si Roland Ravatomanga peut continuer de représenter Madagascar jusqu'à la fin de ce Sommet. Jusqu'ici, personne au sein de son cabinet n'est en mesure d'affirmer si l'ex-ministre de l'Eau a immédiatement arrêté sa participation au Sommet une fois le décret abrogeant sa nomination tombé. Ce qui est sûr, c'est que Roland Ravatomanga n'était pas avisé de son limogeage avant son départ pour Washington. S'il l'était, ce n'aurait plus été la peine pour lui d'y aller.

