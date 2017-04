Madagascar: Cosmos Megastore - Des promotions lors de l'ouverture du magasin à Andranomena

Une grande affluence de la population a été observée lors du premier jour d'ouverture. En fait, « notre objectif est de se rapprocher davantage de la clientèle car il n'y a pas encore de magasin spécialisé comme les nôtres installés dans cette localité. Et la particularité de Cosmos, c'est que nous disposons d'une large gamme de produits électroménagers surtout de marque Samsung et des produits Huawei, sans oublier les mobiliers de bureau et les différents meubles. Ce n'est pas tout ! Notre magasin est le seul à offrir une garantie des produits de 2 ans ainsi qu'une livraison et une installation gratuite », a-t-il enchaîné. Notons que les offres promotionnelles se poursuivront jusqu'au 08 mai 2017.

Après les magasins localisés à Analakely, Tsaralalana et à Ankorondrano, celui du centre commercial Iarivo à Andranomena, vient d'ouvrir ses portes au grand public depuis avant-hier. « Et comme à l'accoutumée, des promotions sont offertes aux clients dans le cadre de l'ouverture de ce magasin à Andranomena. Il s'agit du septième magasin répertorié dans tout Madagascar », a expliqué Dina Rajaonarivelo, le gérant du magasin chez Cosmos Megastore.

