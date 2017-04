Madagascar: Lutte contre les trafics illicites en mer - Collaboration entre quatre entités concernées

La douane ne se limite pas à sa mission de collecte des droits et taxes d'importation. Elle a aussi un rôle économique à jouer et participe aux actions de lutte contre les trafics. Et c'est justement dans cette perspective que l'administration douanière a signé avec trois autres entités, en l'occurrence, le Centre de Fusion d'Informations Maritimes, le ministère de la Défense Nationale et le ministère des Finances et du Budget, des protocoles d'accord de collaboration sur la lutte contre les trafics illicites en mer.

La signature des protocoles d'accord qui a eu lieu au CCI Ivato était l'occasion de rappeler l'envergure des trafics illicites en mer qui font perdre au pays, des millions de dollars, chaque année.

Ces protocoles d'accord comportent un certain nombre de volets dont les échanges d'informations et l'utilisation des moyens humains et matériels à la disposition de chaque entité concernée. Notons, par ailleurs que les douaniers malgaches viennent d'être dotés de nouveaux uniformes. Nous en reparlerons.