Madagascar: Election présidentielle - Un électorat partagé

Les membres de la communauté française de Madagascar s'apprêtent à voter demain lors du premier tour de l'élection présidentielle française. Ils ont comme tous leurs compatriotes de la métropole suivi avec intérêt une campagne électorale très longue, mais néanmoins intéressante. Leur choix sera décisif et ils sont conscients de l'importance du résultat qui sortira des urnes, ce dimanche.

A Madagascar, le clivage droite-gauche a toujours existé lors des scrutins précédents. Ce schéma classique sera bousculé cette année avec la présence d'une multitude de candidats aux profils et aux programmes très divers. Mais aux côtés de Marine Lepen, Jean Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon, le représentant du mouvement « En marche », suscite chez les électeurs de la Grande Ile un certain intérêt. Comme dans l'hexagone, Emmanuel Macron intrigue, et sa jeunesse et son dynamisme suscitent un certain intérêt. Il incarne une certaine rupture avec les anciens modèles politiques existants. La campagne électorale qui a été suivie assidûment sur les chaînes d'information a forgé l'opinion de l'électorat français de Madagascar.

Cependant, comme en métropole, les avis sont partagés. Il y a aussi une importante minorité qui avoue son indécision et qui ne choisira qu'à l'entrée de l'isoloir. La candidate Marine Lepen qui n'a pas tellement mis en avant le front national a réussi à séduire un électorat populaire. A Madagascar, elle n'a pas fait la même percée que dans l'hexagone car certains de ses thèmes rebutent. Les binationaux qui sont majoritaires dans la communauté française n'apprécient pas du tout son discours sur l'immigration et sur la déchéance de nationalité ; Ceux qu'on appelle les petits candidats sont de parfaits inconnus, mais ils ont réussi à développer parfois des idées intéressantes. François Fillon, le représentant de la droite classique, a souffert de l'impact des affaires qui ont émaillé sa campagne électorale. Jean Luc Mélenchon pourrait être l'une des surprises de ce premier tour. On le saura demain soir à partir de 21h, heure malgache.