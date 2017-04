Madagascar: Basket-ball / Smatch'in - Le duel INSCAE - ISCAM en ouverture

Pour cette première journée inaugurale, l'équipe de l'INSCAE emmenée par Hyacinthe du Cosmos sera aux prises de la bande à Sahaza de l'ISCAM. L'équipe nationale masculine U16 engagée dans cette compétition défiera les garçons de l'ACEEM. Jerry Stevel du Cosfa évolue au sein de l'équipe de l'ACEEM. L'autre match de demain sera la confrontation entre IST et DEGS. Pour le concours de Miss Smatch'in, 17 jeunes filles se sont inscrites et à l'issue des présélections, douze vont défiler pour leurs instituts. Plusieurs activités sont prévues entre autres les concours de dunk et de tirs à trois points, l'élection « Miss Smatch'in » ainsi que le concours de danse urbaine « Smatch'in danse Contest ».

