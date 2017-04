Madagascar: Technologies numériques - Vers une baisse tendancielle des coûts d'interconnexion

Numérique . En ce qui concerne la mise en place de la Télévision numérique terrestre (TNT), des discussions ont été entreprises, d'après le ministre. « Nous avons précisé aux opérateurs en télévision qu'aucune chaîne ne sera coupée, car nous avons encore jusqu'en 2020 pour finir le processus. Le cahier des charges est déjà prêt mais la mise en place du système doit être concertée entre les Malagasy, même s'il y aurait une collaboration avec les partenaires financiers étrangers », a-t-il expliqué. Par ailleurs, en poursuivant sur le développement numérique, le ministre d'évoquer que le projet de mise en place de passerelle internationale unique pour les communications internationales n'est pas encore bien cadré. « Cette passerelle facilitera la perception des taxes, mais risque d'engendrer des problèmes. C'est pour cela que les autres pays ne l'appliquent pas encore. Si Madagascar devait s'engager dans cette voie, la plateforme devra être gérée à 100% par l'Etat Malagasy, et non par une société privée. D'ailleurs, le pays dispose d'ingénieurs compétents en la matière », a noté le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy.

La mutualisation des réseaux est une question d'actualité à Madagascar. Celle-ci a déjà permis à la Grande-île de prendre une longueur d'avance, en termes de « Mobile-Money », par rapport aux autres pays d'Afrique. En effet, Madagascar est le deuxième pays du continent à avoir lancé le service de transfert d'argent direct, entre tous les fournisseurs de Mobile-money. « Nous insistons sur les effets bénéfiques de la mutualisation qui ne sont plus à citer. Cependant, dans cette démarche, le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN) se limite à son rôle de conseil et de facilitateur, car nous ne pouvons pas obliger les opérateurs à agir contre leur gré », a affirmé le ministre de tutelle, Neypatraiky André Rakotomamonjy.

