Madagascar: Tahiry Andriamanoro au Fara West - Place à un répertoire anglo-saxon et français

Tahiry Andriamanoro se présentera dans sa casquette de chanteur ce soir

Plus connu dans le milieu du jazz, Tahiry Andriamanoro, va se dévoiler dans un registre vocal que nous lui connaissons peu et où il excelle. Ce soir au Fara West, le jeune homme va jouer la carte de la diversité et de l'éclectisme. Les mélomanes vont effectivement avoir droit à du Paul Simon, Bob Marley mais également les titres les plus tendances du moment, notamment celles de John Legend, Ed Shiran, Labrynth. Grand amateur de chanson française, le fils Andriamanoro va également interpréter Nougaro, Fugain ou encore Salvador. On va bien évidemment retrouver son père Samy Andriamanoro au clavier et Eric Rakotoary à la basse.

Une autre facette. Les amateurs de jazz et les mélomanes ont déjà eu l'occasion de le voir sur scène, mais en tant que batteur. Souvent au second plan, Tahiry Andriamanoro, cette fois-ci, va dévoiler son autre facette : celui de chanteur. Dès l'âge de 9 ans, il assurait le lead vocal lors des différentes fêtes amicales et familiales, chantait en guest lors des concerts des ainés. Sa voix mûrit un peu plus au fil des années. En même temps, il écoute beaucoup de chanteurs de divers horizons, (Louis Armstrong à Zaz). Aujourd'hui, le voici sous les feux des projecteurs non pas en tant qu'accompagnateur mais chanteur. Tahiry Andriamanoro au Fara West Faravohitra, à découvrir ce soir !