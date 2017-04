Madagascar: Secteur de l'énergie - Un Forum annuel africain à Copenhague

Madagascar participera au Forum annuel africain sur l'énergie, qui réunira en juin 2017, neufs ministres africains et plus de 2000 décideurs issus du secteur de l'énergie en Afrique.

Cet événement se tiendra en juin prochain à Copenhague. D'après les organisateurs, les ministres de l'Energie de Madagascar, de la République Démocratique de Congo, du Botswana, du Burkina Faso, de l'Ethiopie, du Gabon, du Maroc, du Rwanda et du Zimbabwe ont déjà confirmé leur participation à ce forum AEF (Africa Energy Forum). A noter qu'il s'agit d'un point de rencontre annuel dans le cadre duquel, les décideurs du secteur de l'énergie africain peuvent explorer les possibilités d'investissements, former des partenariats et signer des accords.

Etudiants. Le forum africain sur l'énergie se concentre principalement sur les projets de grande envergure et soutient le secteur public et le secteur privé pour développer des projets raccordés au réseau. « Etant donné que 600 millions de personnes sont dépourvues d'accès à l'énergie de base en Afrique, les investisseurs envisagent la production d'énergie hors réseau pour les zones non desservies par les réseaux nationaux tenus pour acquis, dans les pays en développement », a affirmé Simon Gosling, DG d'EnergyNet. Par ailleurs, pour fournir une plateforme pour les futurs dirigeants du secteur de l'énergie, l'initiative ESEI (EnergyNet Student Engagement Initiative) a également annoncé sa participation au Forum de Copenhague, et permettra aux meilleurs étudiants africains dans les domaines du droit, des finances et de l'ingénierie de rencontrer les dirigeants du secteur et d'étudier les possibilités d'emploi futures. D'après les informations, le Programme parraine 63 étudiants africains à ce jour et travaille en étroite collaboration avec les universités et les partenaires Aggreko et Norton Rose Fulbright, afin de proposer des ateliers de formation sur place et des possibilités de rencontre avec les ministres africains de l'énergie.