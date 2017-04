Madagascar: Claudine Razaimamonjy - « Une évacuation sanitaire », dixit Mahafaly Olivier

En tout cas, pour rassurer l'opinion, Olivier Mahafaly Solonandrasana a déclaré qu'il y a un délai prévu pour le retour au pays de Claudine Razaimamonjy. « Il convient d'attendre la fin de ce délai pour vérifier ensuite si elle revient ou pas », a-t-il soutenu. Et d'inciter tout un chacun à attendre la fin de ce délai et de laisser ensuite la Justice faire son travail.

En marge de la cérémonie de passation de service au niveau de la Direction générale de la Police nationale, il a tenu à mettre les points sur les « i ». « Son déplacement à l'île Maurice constitue une évacuation sanitaire et non pas une évasion, contrairement à ce qu'affirment certains observateurs », a expliqué le Chef du gouvernement. Une réponse au Syndicat des magistrats qui considère le départ en catimini de la Conseillère spéciale du président de la République comme une « évasion organisée ». D'après le locataire de Mahazoarivo, « Claudine Razaimamonjy a été envoyée à Maurice pour faire une analyse médicale dans un hôpital qui dispose des matériels modernes ». « Des matériels que l'on ne trouve pas à Madagascar », selon ses dires. Une manière à lui d'annoncer que l'angiographie n'existe pas à Madagascar.

