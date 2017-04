Madagascar: Critérium / Judo in school - Rendez-vous à Mahamasina ce jour !

Jour J. Le critérium National Culture and Judo in School (CJIS) entrant dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du judo in school se disputera ce samedi 22 avril au Gymnase de Mahamasina.

165 judokas se sont inscrits pour ce grand rendez-vous anniversaire en provenance d'Antsiranana, de Toamasina, de Tsiroanomandidy, d'Ambohitrimanjaka, d'Iavoloha, d'Antsirabe, de Fianarantsoa, d'Ampasampito, de Taolagnaro, de Toliara et de Mahajanga. Comme déjà annoncé, ce critérium coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST). Les sensei Akira Kai, Ramamonjisoa Josoa et sensei Ranjatoson Antsa qui ont fondé le Culture and Judo In School en 1996.

Le judo est l'enseignement de la discipline au sein des établissements scolaires dont les techniques de base, les valeurs du judo et ils pourront ainsi rejoindre des clubs s'ils veulent poursuivre la pratique de cet art martial nippon. Nombreux sont ceux qui ont commencé au judo in school à arriver à intégrer l'équipe nationale. La particularité du judo in school, il y a un règlement spécial. Les férus de cette discipline sont attendus en masse à Mahamasina, d'ailleurs l'entrée est gratuite.