Ile Maurice: Saisie record de drogue - Six arrestations après celle de Navind Kistnah

Huit jours après l'arrestation de Navind Kistnah, l'enquête a atteint sa vitesse de croisière. Aussi connu sous le prénom de Kunal, le courtier en douane de 34 ans est un suspect dans l'importation des compresseurs contenant de l'héroïne d'une valeur de plus de Rs 2 milliards.

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a procédé à trois arrestations et idem du côté de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Cette dernière a d'ailleurs fait inculper le propriétaire de Gloria Fast Food, Shahebzada Azaree, dit Dade, devant le tribunal de Port-Louis vendredi 21 avril sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent après trois jours d'interrogatoire.

Au quartier général de l'ADSU aux Casernes centrales, c'est dans la plus grande discrétion que les hommes de l'adjoint au commissaire de police Choolun Bhojoo mènent l'enquête depuis que Navind Kistnah a été rapatrié de Mozambique et arrêté à sa descente d'avion à Maurice samedi. Le trentenaire, qui n'a pas donné de déposition encore, a été longuement interrogé durant les 36 heures pendant lesquelles il était placé en isolement après son arrestation. Au cours de cet exercice, il a fait plusieurs révélations qui ont mis les hommes de l'ADSU sur plusieurs pistes. Celles-ci ont abouti à trois arrestations mercredi.

Imtieyaz Baccus, un bookmaker clandestin habitant de Coromandel et proche de Navind Kistnah, a été appréhendé sous une accusation provisoire d'importation d'héroïne. Il n'est pas un inconnu de l'ADSU pour avoir été arrêté et condamné pour importation d'héroïne. Il connaît Navind Kistnah qui misait sur des courses chez lui. D'ailleurs, une discorde se serait installée entre eux lorsqu'il aurait escroqué une mise de Rs 300 000 de Navind Kistnah. «Mo pa konn nanien dan sa zafer la», a-t-il déclaré aux policiers de l'ADSU lorsqu'on lui a formulé l'accusation d'importation de drogue contre lui. Imtieyaz Baccus a retenu les services de Me Assad Peeroo.

Le même jour, Abbrar Bheekhun et son père Rassool Bheekhun, habitant respectivement Pailles et Cassis, ont été arrêtés dans le sillage de cette importation d'héroïne. Abbrar Bheekhun, qui est colporteur, était autrefois engagé dans un taxiboat dans le port comme l'était son père avant sa retraite. Ils transportaient des passagers venant pour des croisières. Les trois suspects qui ont été présentés devant le tribunal de Port-Louis sont toujours en détention.

Du côté du siège de l'ICAC à Moka, on s'attend à ce qu'une série d'attachment orders et de disclosure orders soient déposés en Cour suprême à l'encontre des trois suspects arrêtés pour blanchiment d'argent vendredi ainsi que leurs proches. Les hommes de Navin Beekharry, le directeur général de l'ICAC, s'activent pour que cela soit fait la semaine prochaine.

Shahebzada Azaree, qui a été convoqué à la brigade anticorruption depuis mercredi, a été inculpé pour blanchiment d'argent, vendredi, sous le Financial Intelligence Anti Money Laundering Act de 2002. Il a été libéré contre une caution de Rs 50 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000. Après la saisie record de drogue, l'ICAC s'est intéressée à cet homme pour ses liens avec Navind Kistnah dans le milieu hippique de même que dans des casinos. D'ailleurs, sur son accusation provisoire de blanchiment, il lui est reproché d'avoir misé Rs 225 000 au Grand casino du Domaine Les Pailles le 31 août 2016. Cet argent est soupçonné de provenir des activités illicites, voire du trafic de drogue.

Explications peu convaincantes

Des explications du comptable de Shahebzada Azaree n'ont pas convaincu les enquêteurs sur la richesse de cet homme d'affaires. Shahebzada Azaree intrigue avec ses biens mobiliers et immobiliers, ses revenus provenant de son business, son mode de vie, ses voitures et sa proximité avec le milieu hippique, même pour patronner des courses. Ses pertes aux casinos dépassent largement ses gains. Sa générosité à payer des billets d'avion pour des amis, dont Navind Kistnah, et à aider ses proches à se rendre à Wembley en Angleterre en 2016, fait tiquer.

Juste après le départ de Navind Kistnah pour Johannesburg, deux directeurs de la compagnie Brilliant Resources Consulting Co Ltd, à savoir Sibi Thomas et Gianchand Dewdanee, ont été arrêtés pour importation d'héroïne. C'est cette compagnie qui était chargée d'importer les compresseurs bourrés d'héroïne. Ces deux suspects sont toujours en détention. Ils ont été à nouveau présentés devant le tribunal de Port-Louis hier. Gianchand Dewdanee qui ne se sentait pas bien a été conduit à l'unité cardiaque de l'hôpital du Nord où il est placé sous surveillance policière.

L'ADSU soupçonne que la commande de la saisie d'héroïne aurait été passée à partir de la prison centrale et qu'un des trois importants maillons du trafic de drogue, Peroomal Veeren, y serait impliqué. C'est cette filière de drogue que deux proches de Peroomal Veeren auraient utilisée pour leur blanchiment d'argent présumé. Deux femmes, Marie Christelle Isabelle Bibi et Marie Annette Gooljaury qui sont soupçonnées d'y être mêlées ont été arrêtées et libérées sous caution hier (voir hors texte). Par ailleurs, un habitant de Pailles a été convoqué et interrogé par l'ICAC hier mais ensuite relâché.

Fortune inexpliquée

Christelle Bibi, habitant Eau-Coulée et propriétaire du magasin Christelle Collection à Curepipe, a un chiffre d'affaires de Rs 1,6 million. Son magasin n'est ouvert qu'une fois la semaine. L'ICAC soupçonne être en présence d'un cas de blanchiment d'argent provenant de la vente de drogue. Âgée de 27 ans, elle visite régulièrement le condamné Veeren à la prison, soit chaque quinzaine.

Annette Gooljaury, 54 ans, réside, elle, à Floréal. C'est à Mahébourg, où elle gère un snack, qu'elle a été interpellée par les hommes de la commission anticorruption jeudi. Elle a été découverte en possession d'une somme de Rs 63 000. Son fils, qui ne travaille pas, roule en Honda SIV. Ils louent au moins trois véhicules pour Rs 18 000 mensuellement pour un véhicule.

La quinquagénaire a donné du fil à retordre aux enquêteurs de l'ICAC jusqu'à fort tard dans la nuit de jeudi. Elle disait ne pas se souvenir de sa maison. Enfin lorsque les policiers ont pu accéder chez elle, ils ont découvert 16 bracelets en or, dont l'un est plus large qu'une règle en bois, une pièce d'or d'une valeur de Rs 90 000, des ordinateurs portables, 13 téléphones cellulaires, des cartes SIM, des bordereaux d'une valeur de Rs 3,5 millions dans la région de Flic-en-Flac. Son train de vie, dit un enquêteur de l'ICAC, démontre clairement que c'est inexplicable. Après un interrogatoire jeudi, les deux femmes ont été autorisées à rentrer chez elles. Vendredi, elles ont été arrêtées et présentées devant le tribunal de Port-Louis.