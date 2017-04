Ile Maurice: Pailles - Arrêtée pour avoir brûlé son petit-fils de trois ans

Quoiqu'il en soit, elle a été arrêtée dans le courant de la soirée, le même jour. Elle a comparu au tribunal de Port-Louis vendredi 21 avril sous une charge provisoire de maltraitance et agression. Et a retrouvé la liberté après avoir fourni une caution de Rs 6 000.

Mais cette fois, c'est lui qui a menacé de faire déposition contre elle. Selon le père, sa mère s'est jetée sur lui avec une barre de fer et un morceau de bois à la main. «Elle voulait me frapper, cela alors que j'avais le petit dans les bras. J'ai essayé d'esquiver les coups et c'est là qu'elle s'est blessée au nez et a commencé à saigner. J'ai perdu l'équilibre et j'ai dû laisser mon fils au sol.» Toujours selon ses dires, sa mère en aurait profité pour écraser un pot en porcelaine sur sa tête. «J'ai eu un coup à la tête. J'ai appelé ma sœur qui l'a emmenée chez elle.»

Il souligne que sa mère n'est cependant pas à sa première tentative. «La première fois, elle avait brûlé mon fils en pressant une fourchette chaude sur sa main afin de le corriger. Je lui avais dit de ne pas le punir ainsi. Une fois de plus, mon fils cherchait à manger et j'étais à l'arrière de la maison. Je lui ai simplement demandé de ne pas s'approcher de mon fils. À chaque fois, elle menaçait d'aller faire une déposition contre moi... »

À son retour, indigné, il découvre son fils en pleurs tandis que sa mère se trouvait dans la cuisine préparant des «gato banann». Élevant la voix, il interroge sa mère. «Elle m'a répondu ainsi : to zenfan enn batar malelvé, bizin koriz li. Je me suis permis de lui dire qu'elle n'avait pas le droit de corriger mon fils car c'était le mien.»

