Angola: Remise des premiers Diplômes de Master aux étudiants de l'Université JES

Huambo (Angola) — 136 étudiants ont reçu vendredi dans la ville de Huambo leurs premiers Diplômes de Master ou des Certificats, au terme de leurs études dans diverses spécialités à l'Université "José Eduardo dos Santos".

Les diplômes ont été remis à 31 étudiants spécialisés en Agronomie et Ressources Naturelles, à 37 en Production et Technologie Alimentaire, à 14 en Gestion d'Entreprise, à 28 en Comptabilité, Fiscalité et Finances, à 13 en Sciences Juridico-Civiles, et à 01 étudiant en Science Juridico-politique.

La cérémonie de remise de Diplômes a eu lieu à Huambo, chef-lieu de la province du même nom (plateau central), en présence de plusieurs personnalités, notamment du vice-gouverneur local aux Affaires sociales, Guilherme Tuluca, du vice-gouverneur de la province de Bié en charge des questions politiques, Carlos da Silva, et du recteur de cette l'Université, Cristovão Simões.

L'université JES, dont le rectorat se trouve à Huambo, a ses facultés reparties dans trois provinces du pays, à savoir Huambo, Bié et Moxico, géographiquement les deux premières se situent au centre-sud du pays, et la dernière à l'est.

Créée en 2009, l'Université JES, qui appartient à la cinquième région académique du pays, regroupant les provinces de Huambo, de Bié et de Moxico, avait auparavant délivré ses premiers diplômes de Master aux étudiants formés en Economie, en Droit et en Sciences Agraires.

Dans son mot de circonstance, le recteur a affirmé que la remise de diplômes de Master était une nouvelle contribution de l'Université JES au développement scientifique et culturel de la cinquième région académique en cette ère de mutations constantes.

Cristovão Simões a, enfin, relevé la contribution valable de la Faculté de

Droit de Lisbonne (Portugal), de l'Institut Supérieur d'Economie et de Gestion de l'Université de Lisbonne, et de l'Université de Barcelone (Espagne) à la réalisation de ce projet académique.