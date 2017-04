Dakar — Le Comité de sélection de The Africa Road Builders a décidé, récemment, de désigner les présidents Paul Kagamé (Rwanda) et Macky Sall (Sénégal) pour recevoir le Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar Ndiaye, du nom de l'ancien président de la Banque africaine de développement (BAD, 1985-1995).a appris l'APS, samedi.

Cette décision a été prise par le Comité de sélection de The Africa Road Builders le 18 avril, après plusieurs mois de travaux, explique dans un communiqué le président du Comité de sélection Adama Wade, directeur de publication du Magazine Financial Afrik.

Le Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar Ndiaye sera remis lors de la prestigieuse cérémonie qui aura lieu à Ahmedabad (Inde), en marge des 52es Assemblées annuelles de la Banque Africaine de développement (BAD).

Le communiqué indique que le Comité de sélection, mis en mission par le Commissariat Général de The Africa Road Builders, "a travaillé sur la base des rapports de médias et d'experts des questions liées aux routes, aux transports et au développement durable".

Il ajoute que les rapports utilisés, "auxquels s'ajoute un sondage auprès de journalistes spécialistes des questions de développement, portent sur les cinq dernières années".

Paul Kagamé a été choisi notamment pour l'ordre et la propreté qui caractérisent les routes de la capitale Kigali, selon le comité soulignant que le président Macky Sall a été choisi notamment pour des projets d'envergure comme le TER (Train express Régional).

Il y a aussi le projet du nouveau pôle urbain de Diamniadio, "avec une autoroute dont la forme et le mode de gestion sont déjà cités en exemple". "Avec le nouveau pôle urbain, le TER qui doit circuler entre le centre-ville de Dakar et Diamniadio a tout son sens", estime le comité.

The Africa Road Builders est présenté comme "une cérémonie de distinction des acteurs de la route et des transports en Afrique". Elle se déroule chaque année, en marge des Assemblées annuelles de la Banque Africaine de développement (BAD).

Elle vise à "contribuer à promouvoir des routes et des transports modernes et performants pour une Afrique développée, une plus grande mobilité en Afrique (... .)".