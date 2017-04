Sénégal: Le secteur extractif va contribuer de plus en plus à l'économie (président Comité national ITIE)

Le Comité de sélection de The Africa Road Builders a décidé, récemment, de… Plus »

"La redevance est passée de 5 pour cent à 3 pour cent. Il y a des dispositions environnementales très avancées pour permettre les études environnementales et pour que la restauration se fasse au fur et à mesure des sites d'exploitation", a-t-il dit.

Selon le Professeur agrégé en droit public et en sciences politiques, "le Sénégal est en train de passer d'un pays qui n'était pas considéré comme un pays riche en ressources naturelles à un pays qui va de plus en plus exploiter ses ressources naturelles".

"La contribution au Produit intérieur brut (PIB) fait moins de 2 pour cent. Notre pays n'est pas encore riche en ressources extractives, mais c'est un secteur qui va de plus en plus représenter un part importante de l'économie du Sénégal", a-t-il indiqué.

Dakar — La contribution du secteur extractif à l'économie nationale "va de plus en plus représenter un part importante" grâce aux initiatives prises par le gouvernement pour construire un écosystème favorable à l'exploitation judicieuse des ressources, a souligné le président du comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) Sénégal, le professeur Ismaël Madior Fall.

