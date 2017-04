Mauritanie: Le ministre de la jeunesse supervise l'ouverture de la 2e édition de la foire des associations de la jeunesse

Le ministre de la jeunesse et des sports, M. Mohamed Ould Jibril, a supervisé vendredi, au musée national à Nouakchott, la cérémonie d'ouverture des activités de la 2e édition de la foire des associations et des clubs de la jeunesse.

«L'événement permet à 60 associations et clubs actifs dans le domaine de la jeunesse d'échanger leurs expériences et connaissances, et de suivre des exposés trois jours durant», a dit le ministre à cette occasion.

«Les stratégies mises en place par le gouvernement sont élaborées suivant l'attention accordée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à la jeunesse», a-t-il ajouté, mettant en exergue les grandes perspectives de l'action associative pour hisser les capacités de la jeunesse, particulièrement sa participation dans le développement du pays.

Appelant les associations et les clubs à redoubler d'efforts pour cultiver les valeurs de l'enseignement, le ministre a assuré du soutien de son département à ces cadres associatifs, saluant les sacrifices consentis par l'association pour l'insertion et le secours des enfants de la rue, de la citoyenneté et des droits de l'homme», pour l'organisation de la présente édition.

Le président du Haut Conseil de la Jeunesse, M. Mohamed Yahya Ould Taleb Brahim a salué dans son intervention l'organisation de cette foire, qui fera lumière sur le rôle fondamental des jeunes dans le processus de construction nationale.

Il a également appelé les jeunes à prendre conscience des menaces consécutives aux dangers de l'extrémisme, du terrorisme et de la drogue.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, du directeur général de la jeunesse, M. Moustapha Ould Youmbabe, et du directeur général du musée national, M. Mamadou Kane Hadya.