Mauritanie: Le Comité Permanent du Manifeste des Harratines - Appel à participer à la marche du 29 Avril 2017

Une délégation mauritanienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'Economie et des Finances, M. El… Plus »

La marche va s'ébranler à partir de 15 heures. Vous êtes tous conviés à ce grand rassemblement pour les droits politiques, économiques et sociaux des esclaves et anciens esclaves de Mauritanie (Harratines).

Les anciens Chefs d'Etat et de Gouvernement, le gouvernement, l'Assemblée Nationale, le Sénat, les corps constitués de l'Etat, les partis politiques, les syndicats, la société civile, le patronat, les personnalités indépendantes et religieuses (oulémas), le corps diplomatique, les organisations internationales, la presse nationale et internationale, les populations de Nouakchott, à assister à la grande marche qu'ils organisent le 29 Avril 2017 à Nouakchott.

Le Comité Permanent du Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Harratines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même invite, à l'occasion du quatrième anniversaire de la création de leur mouvement :

