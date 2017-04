Mauritanie: Démarrage d'un atelier de renforcement des capacités du mécanisme national de prévention de la torture

Une délégation mauritanienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'Economie et des Finances, M. El… Plus »

La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, du conseiller du Premier Ministre chargé des droits de l'homme et d'autres personnalités.

Il a enfin adressé ses sincères remerciements aux responsables de l'APT à Genève, au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme en Mauritanie et à tous les partenaires pour leur soutien constructif et pour leur accompagnement du MNP.

Il a ensuite ajouté que les membres du MNP, conscients de leurs responsabilités et soucieux d'améliorer leurs performances, entendent profiter, une nouvelle fois, de l'expérience de' l'APT, une des plus prestigieuses institutions dans le domaine de la promotion et du développement de la culture des droits de l'homme, afin de parvenir à introduire ces riches enseignements dans leurs pratiques quotidiennes.

Ould Haless a noté que le MNP assume d'énormes responsabilités dans le cadre du renforcement de la culture de la pratique des droits de l'homme et particulièrement la prévention de la torture à travers, notamment, la sensibilisation des acteurs concernés sur les inconvénients de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il a par la suite salué les progrès accomplis par la Mauritanie, durant ces dernières années, sur la voie de la promotion des droits de l'homme dont la toute récente création du MNP en est une preuve tangible, a-t-il précisé, soulignant l'importance de la formation dans le renforcement des capacités des individus et des groupes en vue d'améliorer leur efficacité et de garantir l'efficience de leurs actions dans leur domaine de compétence.

L'atelier, de deux jours, est organisé par le MNP en partenariat avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme en Mauritanie et le Programme de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient à l'Association de Prévention de la Torture (APT) à Genève.

