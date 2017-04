Burkina Faso: Education - Mamou fête le cinquantenaire de son école primaire A

L'Association pour développement de Mamou (ADM) a organisé, le samedi 15 avril 2015, le cinquantenaire de la première école primaire du village, situé dans la commune rurale de Yaho, province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Jean-Martin Coulibaly.

Le village de Mamou, dans la commune rurale de Yaho, province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun, a été en effervescence, le weekend pascal dernier. Les filles et fils de la localité située à environ 60 kilomètres au nord-ouest de Boromo, ont célébré, le samedi 15 avril 2017, en différé, le cinquantenaire de la première école primaire de leur village. Retrouvailles, reconnaissances et hommages ont été au rendez-vous. L'initiative est de l'Association pour développement de Mamou (ADM).

La cérémonie a été rehaussée par la présence effective du ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA), Jean-Matin Coulibaly. "Il s'agit d'un projet qui nous tenait à cœur et qui devait avoir lieu cinq ans plus tôt. Cette année a été la bonne et nous rendons grâce à Dieu", a expliqué le président de l'ADM, Ziwakabi Robert Kini, par ailleurs, Président du comité d'organisation (PCO) du jubilé d'or. De son avis, l'évènement a été rendu possible grâce à la détermination et à l'esprit de solidarité des filles et des fils du village regroupés au sein de l'ADM, ainsi qu'aux anciens élèves de l'école primaire A de Mamou. M. Kini estime que l'organisation du cinquantenaire peut constituer un motif de galvanisation pour les enfants qui fréquentent actuellement les écoles du village.

"Il va s'en dire que les élèves qui voient toutes ces personnalités dans le village, vont vouloir devenir comme elles", a argumenté le PCO.En sa qualité de premier responsable du département ministériel, le ministre Jean-Martin Coulibaly a dit mesurer l'importance pédagogique de cet événement parascolaire dans la motivation future des élèves. Il a fait remarquer que "50 ans d'éducation, d'instruction et de formation du citoyen burkinabè, c'est une œuvre colossale qu'en tant que ministre de l'éducation, je me devais de saluer". Selon M. Coulibaly, la célébration du cinquantenaire est d'abord un témoignage de reconnaissance aux enseignants.Quant au parrain de la cérémonie, Dr Yazon Gnoumou, l'un des premiers élèves de l'école, il a profité de l'occasion, pour dire également merci à toutes les personnes qui ont œuvré et qui continuent de poser des actes dignes d'intérêt au profit de cet établissement.

Divers cadres sortis de l'école Dr Gnoumou a invité tous les anciens élèves, les filles et fils de Mamou et environnant, ainsi que toute personne de bonne volonté, de ne pas hésiter à contribuer au rayonnement de cette école. Et d'indiquer qu'une cérémonie de ce genre interpelle sur l'importance de l'éducation dans la vie d'une nation. Pour sa part, le maire de la commune de Yaho, Haladoyi Kini, a rendu un vibrant hommage au premier directeur de l'Ecole, Tiakozounou Lamien, ainsi qu'aux 16 autres directeurs qui s'y sont succédé. En tant qu'ancien élève de l'établissement, le bourgmestre de la commune a rappelé que l'Ecole A de Mamou a formé des cadres de toutes sortes. "L'école dont nous célébrons le cinquantenaire aujourd'hui, a produit des ingénieurs, des médecins, des enseignants, des chercheurs, des pilotes, des inspecteurs, des journalistes, des professeurs, des Forces de l'ordre et de sécurité (... ) et mêmes des maires", a énuméré Haladoyi Kini.

Le maire également émis des doléances. Il a notamment plaidé pour l'équipement des écoles de la commune en matériels adéquats. L'édile de la commune a aussi annoncé que d'ici à 2020, toutes les écoles de trois classes devraient passer à six classes. Pour le ministre, il s'agit d'un vœu réalisable.L'un des premiers enseignants de l'école, Jacques Kagoné, aujourd'hui Naaba Ligdi (actuellement chef coutumier dans la province du Yatenga), a effectué le déplacement à Mamou en vue d'assister à la cérémonie marquant le jubilé d'or. A l'occasion, il a reçu des honneurs et les félicitations du ministre Coulibaly.Danse de masques, prestation musicale des écoliers et remise de cadeaux aux meilleurs élèves ont, entre autres, ponctué la célébration du cinquantenaire. A l'occasion l'école a été réfectionnée et a bénéficié de nouveaux tables bancs.

L'école A de Mamou a été ouverte en 1962. A son ouverture elle ne comptait que trois classes pour environ sept villages. La normalisation à six classes est intervenue trois décennies plus tard et a permis d'accroître conséquemment l'offre éducative et d'absorber davantage d'enfants en âge d'être scolarisés. Les statistiques de l'année scolaire 2016-2017 renseignent que l'effectif total est de 492 élèves dont 256 filles et 236 garçons. En plus de l'école A Mamou dispose d'une école primaire B et d'un Collège d'enseignement général (CEG).